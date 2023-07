Mercedes-Benz : va proposer la fonction ALC en Europe

Mercedes-Benz annonce qu'il proposera à l'avenir un développement intelligent de ses systèmes d'aide à la conduite dans la gamme SAE-Level 2 pour l'Europe avec la fonction 'Automatic Lane Change', soit le changement de voie automatique.



L'entreprise travaille actuellement à l'adaptation de la fonction aux situations de circulation européennes.



Le changement de voie automatique est pris en charge sur les routes de type autoroute avec des marquages de voie et des voies directionnelles structurellement séparées.



Le changement de voie automatique, ou ALC, est déjà disponible dans la Classe C, la Classe E et la Classe S, ainsi que dans tous les véhicules de la série Mercedes-Benz EQ vendus aux États-Unis et au Canada.



Le lancement sur le marché européen devrait coïncider avec la livraison des premières unités de la nouvelle Classe E, précise le constructeur.



