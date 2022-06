Mercedes dément l'information selon laquelle elle aurait discuté de la vente de sa division fourgonnettes.

L'hebdomadaire Manager Magazin a déclaré jeudi qu'une éventuelle vente de l'activité fourgons - auparavant considérée comme sacro-sainte - était en cours de discussion en tant que mesure de dernier recours, citant des sources du conseil de surveillance.

"Il s'agit d'une pure spéculation que nous démentons expressément", a déclaré un porte-parole de la société lorsqu'on lui a demandé de réagir à ce rapport.

Mercedes-Benz a déclaré en mai qu'elle se concentrerait plus étroitement sur le segment du luxe et éliminerait certains modèles d'entrée de gamme aux marges plus faibles, dans le cadre d'un plan visant à consacrer 75 % des investissements aux véhicules haut de gamme et à son segment le plus vendu de modèles de classe C et de classe E.