Mercedes et Boeing fermeront leurs usines de Caroline du Sud vendredi en raison de l'ouragan Ian

Le constructeur automobile allemand Mercedes Benz et le constructeur d'avions américain Boeing Co suspendront leurs activités en Caroline du Sud vendredi en raison de l'impact potentiel de l'ouragan Ian.

Ian, actuellement rétrogradé en tempête tropicale, devrait redevenir un ouragan plus tard jeudi avant de toucher terre aux États-Unis pour la deuxième fois vendredi, selon le U.S. National Hurricane Center. Il a émis un avertissement d'ouragan pour toute la côte de la Caroline du Sud.

"En raison de l'impact potentiel de l'ouragan Ian sur la grande région de Charleston et pour se concentrer sur la sécurité des membres de notre équipe, notre usine de Ladson, en Caroline du Sud, sera fermée demain, a déclaré Andrea Berg, porte-parole de Mercedes, dans un communiqué jeudi.

L'usine Mercedes de Ladson, en Caroline du Sud, à l'extérieur de Charleston, emploie environ 1 600 personnes et fabrique les fourgonnettes Mercedes Sprinter et Metris.

"En raison de l'impact anticipé de la tempête tropicale Ian, Boeing suspend ses activités sur les deux campus de Caroline du Sud après la deuxième équipe ce soir", a déclaré l'entreprise dans un communiqué, citant la sécurité des employés. "Nous continuerons à évaluer l'impact de la tempête sur les employés et nos opérations."

Boeing a déclaré qu'elle prévoit de reprendre ses activités normales dimanche. Boeing effectue l'assemblage final du 787 Dreamliner en Caroline du Sud et fabrique, assemble et installe également des systèmes pour les sections arrière du fuselage du Boeing 787 Dreamliner et joint et intègre les sections centrales du fuselage.

Boeing emploie plus de 5 500 personnes dans ses activités en Caroline du Sud. (Reportage de Ben Klayman à Détroit et David Shepardson à Las Vegas ; Montage de Franklin Paul et Bill Berkrot)