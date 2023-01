Mercedes : forte progression des livraisons au 4ème trimestre

La marque automobile a terminé l'année 2022 avec un dernier trimestre solide, livrant 540 800 voitures particulières Mercedes-Benz (+17 %) aux clients et enregistrant une hausse des ventes de véhicules haut de gamme à 83 800 (+14%) et de véhicules électriques à batterie (BEV).



La période d'octobre à décembre a marqué le meilleur trimestre de 2022 pour les véhicules Top-End avec des ventes en hausse de 14 % grâce à une demande robuste dans la plupart des régions.



Les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) de Mercedes-Benz Passenger Cars (MBPC) ont plus que doublé pour atteindre 117 800 unités (+124 %) en 2022.



Les livraisons sur l'année complète sont de 2 043 900 véhicules (-1%). Les ventes pour Mercedes-Maybach sont en hausse de +37%) et les livraisons de la Classe S ont augmenté de 5%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.