Mercedes lance la construction d'une usine de recyclage de batteries

KUPPENHEIM (dpa-AFX) - Mercedes-Benz veut à l'avenir recycler les systèmes de batteries des voitures électriques et commence la construction de sa propre usine de recyclage à Kuppenheim, dans le Bade-Wurtemberg. Selon l'entreprise, la première pierre de l'usine sera posée vendredi matin. La capacité prévue est de 2500 tonnes de batteries lithium-ion par an. Volkswagen teste également des procédés à Salzgitter depuis deux ans et vise une capacité de recyclage annuelle de 1500 tonnes.

Selon une porte-parole, Mercedes veut commencer le processus de recyclage cette année, en commençant par le démontage des batteries. Le partenaire technologique du constructeur automobile est le recycleur privé de batteries Primobius. Selon Mercedes, la deuxième étape consistera à utiliser un procédé hydrométallurgique. Les pièces de la batterie sont d'abord broyées en ajoutant de l'eau. Des matières premières précieuses comme le nickel et le cobalt sont ensuite extraites de cette masse à l'aide d'acides.

Selon les experts, le grand défi du recyclage des batteries est d'automatiser ces processus à grande échelle /vni/DP/stk.