Mercedes : présente plusieurs modèles à Auto China 2024

Le 08 avril 2024 à 15:06 Partager

À l'occasion du salon Auto China 2024, Mercedes-Benz souhaite souligner son engagement à fournir des produits et des technologies dédiés aux clients chinois.



' En tant que plus grand marché automobile au monde, la Chine joue un rôle important dans la stratégie à long terme de Mercedes-Benz. Le groupe a renforcé ses capacités de R&D en Chine, notamment dans les domaines de l'électrification et de la numérisation ' indique la direction.



En première mondiale, le groupe va présenter la toute nouvelle Mercedes-Benz Classe G électrique le 24 avril prochain à l'Art District 798 de Pékin.



Le groupe va présenter également en première mondiale la nouvelle Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, la dernière voiture de sport haute performance de Mercedes-AMG.



Les visiteurs d'Auto China 2024 pourront voir le tout nouveau G 580 doté de la technologie EQ sur le stand lors de la conférence de presse mondiale du 25 avril.



Il y aura également d'autres premières de Mercedes-Maybach et de la famille Mercedes-Benz Classe E.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.