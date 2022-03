Mercedes va poursuivre ses investissements dans les VE malgré les perturbations de la guerre en Ukraine

Ola Kaellenius, qui s'exprimait lors de l'inauguration par l'entreprise de sa première usine de batteries pour véhicules électriques (VE) aux États-Unis, a également affirmé que les perspectives financières 2022 de l'entreprise restaient en place malgré le conflit.

"Nous protégeons toujours l'investissement dans les technologies et les produits futurs", a déclaré M. Kaellenius à Reuters. "C'est la graine que nous allons récolter. Même en 2020, année du COVID, nous n'avons pas réduit la R&D pour des projets cruciaux."

Mercedes travaille avec des fournisseurs en Ukraine dont les opérations ont été perturbées, a-t-il ajouté, mais il est "trop tôt pour dire quelles seront les ramifications plus larges."

La flambée des prix de l'essence depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie a amplifié les défis pour les constructeurs automobiles établis qui dépendent toujours des véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles pour leurs bénéfices. Et la flambée des prix des matériaux utilisés dans les batteries des VE, comme le nickel, fortement exploité en Russie, a également nui à l'industrie.

Kaellenius tente d'accélérer le passage de Mercedes d'une entreprise de technologie de combustion à une entreprise dont les produits n'émettent pas de carbone et reposent sur des logiciels et une puissance de calcul.

Mercedes et d'autres constructeurs automobiles établis sont à la traîne de Tesla en ce qui concerne les ventes de véhicules électriques et le développement de systèmes informatiques et logiciels pour concurrencer le flux de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour de l'entreprise américaine.

Daimler Truck s'est séparé de Mercedes en décembre et Kaellenius a déclaré mardi qu'il ne voyait aucune raison pour Mercedes de séparer davantage les VE des activités liées aux moteurs à combustion. Certains investisseurs ont poussé les constructeurs automobiles établis à créer des unités de VE purs.

"Il n'y a qu'une seule Mercedes-Benz et cette entreprise, plus tôt que beaucoup ne le pensent, sera une entreprise entièrement électrique", a déclaré M. Kaellenius dans une interview.

Mercedes a également déclaré mardi que le fabricant japonais de batteries Envision AESC fournirait des modules de batteries pour les VE Mercedes fabriqués aux États-Unis à partir d'une nouvelle usine américaine d'ici le milieu de la décennie.

Parallèlement au lancement de son usine de batteries de Bibb County (Alabama), Mercedes a également présenté en avant-première un grand SUV électrique qui sera construit cette année dans l'usine d'assemblage voisine de Tuscaloosa (Alabama).

Le SUV EQS et un SUV électrique plus petit EQE, qui seront également fabriqués en Alabama, rejoignent une gamme croissante de SUV électriques qui cherchent à défier Tesla aux États-Unis, en Chine et en Europe.

L'usine de batteries, qui emploiera 600 travailleurs, et l'usine d'assemblage font partie d'un projet de 40 milliards d'euros (44 milliards de dollars) de Mercedes visant à passer au tout électrique d'ici 2030, là où les marchés le permettent.

Mercedes, qui prévoit de produire des batteries pour VE en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, vise à avoir huit usines de cellules avec des partenaires dans le monde entier, avec une capacité de production de 200 gigawattheures par an d'ici la fin de la décennie.

L'usine d'assemblage de Mercedes Alabama, qui fête ses 25 ans cette année, peut construire à la fois des véhicules électriques et des véhicules à combustion.

(1 $ = 0,9101 euros)