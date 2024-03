STUTTGART (dpa-AFX) - Une décision devrait être rendue jeudi dans le cadre de la procédure modèle contre Mercedes-Benz suite au scandale des moteurs diesel truqués. Le tribunal régional supérieur de Stuttgart a fixé une date pour le prononcé de l'affaire à 9h00. Le procès avait débuté en juillet 2022, mais avait été reporté à plusieurs reprises en raison des décisions de principe attendues de la Cour de justice européenne (CJE) et de la Cour fédérale de justice (BGH) dans ce complexe.

L'association fédérale des consommateurs (vzbv) avait déposé en 2021 une plainte en constatation de type dans le cadre du scandale du diesel. En substance, l'association reproche au constructeur automobile de Stuttgart d'avoir sciemment manipulé les valeurs des gaz d'échappement et veut obtenir des dommages et intérêts pour les clients concernés. Si les plus de 2800 propriétaires de voitures qui, selon la vzbv, se sont joints à l'action en justice, se voyaient reconnaître un droit à des dommages et intérêts, ils devraient encore les faire valoir eux-mêmes./jwe/DP/he