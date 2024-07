Le groupe Mercedes a annoncé ce mardi qu'il allait organiser des manifestations pour exprimer son mécontentement face au projet de vente de ses concessions automobiles. Selon le comité central d'entreprise et le syndicat IG Metall, des rassemblements sont prévus à partir de 11h00 sur six sites en Allemagne. Outre le siège social de Stuttgart-Untertürkheim, ces manifestations auront lieu à Sindelfingen, Rastatt, Brême, Düsseldorf et Berlin. L'action est placée sous le slogan "Nous nous serrons les coudes - le 2 juillet et tous les jours".

Selon des données antérieures, les concessions Mercedes appartenant au groupe emploient environ 8000 personnes dans quelque 80 entreprises. Le constructeur automobile avait annoncé en mars son intention de vendre les filiales. Chaque entreprise sera examinée individuellement, a-t-il été précisé. Selon un porte-parole, aucune concession n'a été vendue à ce jour.

Le président du comité central d'entreprise, Ergun Lümali, avait déjà critiqué cette mesure en des termes très durs dès qu'elle avait été annoncée et avait annoncé son opposition. Les plans sont une "gifle" pour les employés.