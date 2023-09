MUNICH (dpa-AFX) - Les opposants à l'IAA ont manifesté samedi à Munich contre le salon de l'automobile et de la mobilité en organisant des blocages, des descentes en rappel, des banderoles, un squat symbolique et une rave-manifestation. Près de Theresienwiese, une centaine d'activistes ont bloqué une rue secondaire à l'aide de chaînes humaines et de sit-in et ont occupé symboliquement une maison vide.

Certains sont montés sur le toit du bâtiment et y ont allumé des pots de fumée. Ils ont également accroché une affiche "Welcome to the Future". Non loin de là, deux activistes sont descendus en rappel d'un pont ferroviaire. Une affiche accrochée là demandait : "La terre brûle, quand l'IAA brûlera-t-elle ? Les perturbations du trafic causées par cette action ont été minimes.

Le squat symbolique visait à protester contre un système dans lequel les maisons sont vides en tant qu'objets de spéculation, les logements et les espaces libres font défaut, mais où l'espace public est mis à la disposition des groupes automobiles pour des intérêts de profit, a déclaré une porte-parole de l'alliance d'action "No Future for IAA". C'est "une audace absolue". La police a encerclé le blocus. Dans un premier temps, l'action s'est déroulée de manière pacifique.

Selon la porte-parole, l'occupation n'est pas prévue pour durer. Elle s'attend à ce que le blocus soit levé, a-t-elle déclaré.

L'action a été suivie dans l'après-midi par une manifestation de rave contre l'IAA qui a rassemblé une centaine de personnes. Aucune autre interaction n'était visible au-delà des manifestations de solidarité.

En début d'après-midi, environ 150 à 200 personnes ont en outre bloqué la place devant un grand concessionnaire Mercedes. Là aussi, la police était présente avec de nombreuses forces d'intervention. L'action est attribuée à l'alliance Smash IAA.

L'IAA se tient pour la deuxième fois à Munich jusqu'à dimanche. Elle est accompagnée de protestations et d'actions de différents groupes. Dimanche, deux grandes manifestations sont prévues. Selon les observateurs, l'une d'entre elles pourrait donner lieu, comme il y a deux ans, à des affrontements entre les manifestants et la police./ruc/DP/stk