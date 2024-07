BELGRAD (dpa-AFX) - Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) va participer vendredi au lancement d'un partenariat européen avec la Serbie pour l'extraction du lithium, un minerai essentiel pour les voitures électriques. Lors de sa visite à Belgrade, il participera avec le président Aleksandar Vucic et le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, à la signature d'un accord qui permettra d'extraire le précieux métal léger de la vallée du Jadar dans le respect de l'environnement. C'est là que dort l'une des plus grandes réserves européennes de cette matière première extrêmement rare et convoitée dans le monde, irremplaçable pour la fabrication de batteries.

Scholz s'est rendu à Belgrade dans la soirée, directement depuis le sommet européen dans le sud de l'Angleterre. Dans l'espace aérien serbe, son avion gouvernemental a été escorté par deux avions de combat serbes - un hommage particulier à l'invité allemand. L'arrivée a été retransmise en direct à la télévision serbe et Vucic a accueilli Scholz en personne à l'aéroport, bien qu'il n'ait atterri qu'après 23 heures. Cela aussi est inhabituel.

L'UE s'impose face à la Chine

L'accord sur les matières premières est un enjeu majeur pour les deux parties. L'objectif de la Serbie est de mettre en place une chaîne de valeur pour l'électromobilité, de l'extraction des matières premières à la fabrication des batteries. Cela signifie des revenus pour l'État, des investissements et des emplois, mais aussi une plus grande proximité avec l'UE pour le pays, qui souhaite adhérer à l'Union européenne.

Pour Scholz, cet accord s'inscrit dans sa stratégie chinoise visant à réduire sa dépendance vis-à-vis de la deuxième économie mondiale. La Chine contrôle une grande partie de l'extraction et de la transformation du lithium dans le monde. On ne peut pas d'un côté déplorer cette situation et de l'autre ne pas vouloir soi-même exploiter le lithium, a déclaré Scholz avant son départ pour Belgrade. "Cela doit se faire dans de nombreux endroits du monde, mais aussi en Europe". Et cela doit être fait de manière à ce que cela profite à l'économie tout en préservant l'environnement.

La Chine s'est également intéressée à l'exploitation du lithium en Serbie et le président Xi Jinping s'est rendu à Belgrade en mai. Le fait d'être parvenu à s'imposer en tant qu'Européen est salué par les Allemands comme un grand succès, qui pourrait avoir un effet d'entraînement sur d'autres projets de matières premières.

Du lithium pour plus d'un million de voitures électriques par an

L'accord a une longue histoire. Il y a trois ans déjà, le géant minier australien Rio Tinto a annoncé son intention d'investir des milliards dans ce projet. Selon les estimations de l'entreprise, la mine prévue pourrait produire 58.000 tonnes de lithium par an. Selon les médias serbes, cela permettrait de couvrir les besoins de 1,1 million de véhicules électriques, soit environ 17% de la production européenne.

Les constructeurs automobiles Mercedes-Benz et Stellantis sont déjà en train de négocier avec Rio Tinto une participation dans le projet. Ces deux entreprises, ainsi que d'autres, signeront également un protocole d'accord de coopération avec le gouvernement serbe vendredi.

Les écologistes s'inquiètent pour l'eau potable

Le projet est toutefois très controversé. Les écologistes critiquent notamment le fait que l'exploitation minière du lithium contamine la nappe phréatique avec des métaux lourds et représente donc un danger pour l'approvisionnement en eau potable des habitants. A la chancellerie, on argumente que la participation d'entreprises allemandes est le meilleur moyen de garantir une extraction respectueuse de l'environnement.

Le gouvernement serbe a ouvert la voie à ce projet il y a quelques jours seulement. Il s'est appuyé sur une décision rendue peu de temps auparavant par la Cour constitutionnelle. Celle-ci avait déclaré inconstitutionnelle l'annulation en 2022 de la procédure d'aménagement du territoire pour le projet de lithium.

Les défenseurs de l'environnement considèrent toutefois cette décision comme un jugement de complaisance en faveur du gouvernement. La critique du projet est l'un des principaux thèmes de l'opposition serbe. Celle-ci accuse l'Occident de renoncer à critiquer Vucic à cause du lithium. Le président serbe est accusé de démanteler la démocratie et l'État de droit et d'entretenir des liens étroits avec la Russie.