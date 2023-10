STUTTGART (dpa-AFX) - Les grands constructeurs de camions estiment que le manque d'infrastructures de recharge en Europe met en péril les objectifs climatiques. Karin Radstrom, membre du directoire de Daimler Truck, a déclaré à Automobilwoche que 45 000 points de charge seraient nécessaires d'ici 2030 pour permettre la montée en puissance de l'électromobilité des véhicules utilitaires au rythme souhaité. "Même si nous augmentions notre engagement, il resterait une grande lacune".

L'infrastructure est le plus grand défi pour les clients des camions. C'est pourquoi Daimler, Volvo et Traton prévoient depuis longtemps d'installer et d'exploiter ensemble 1700 points de recharge à haut rendement sur les autoroutes et aux carrefours d'ici 2027.

Même l'installation d'une station de recharge électrique sur son propre terrain n'est pas toujours facile, a déclaré la directrice de la marque Mercedes-Benz Lkw. Il faut par exemple vérifier si le réseau est adapté. Et : en Allemagne, la procédure d'autorisation est souvent très longue, a déclaré Radstrom. Pourtant, le secteur est important pour la décarbonisation et l'effort financier est moindre par rapport à d'autres secteurs.

Compte tenu des nombreuses incertitudes, il est actuellement difficile de faire des prévisions. "Nous avons dit que jusqu'à 60 pour cent de nos nouveaux véhicules en Europe pourraient être des camions électriques à batterie ou à pile à combustible en 2030. Mais au final, cela dépend de très nombreuses choses, comme l'évolution des prix de l'énergie", a déclaré la manager. Il n'est donc pas possible de faire des prévisions exactes /hgo/DP/he.