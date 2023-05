Une association estime que les difficultés de livraison des camping-cars se sont atténuées

STUTTGART (dpa-AFX) - Selon une association professionnelle, les difficultés de livraison des camping-cars se sont nettement atténuées ces derniers temps - et ont même pu se répercuter positivement sur le porte-monnaie. "L'année dernière, les délais de livraison s'élevaient en moyenne à douze mois. Maintenant, ils sont plutôt de l'ordre de trois à six mois", a déclaré Ariane Finzel, directrice de l'Association allemande du commerce de caravanes (DCHV), à Stuttgart. Pour les véhicules personnalisés ou de prix élevé, le délai est plus long. En revanche, les "véhicules à pain et à beurre" seraient à nouveau bien disponibles.

Poussé par la pandémie de Corona et la tendance aux voyages individuels, le secteur du caravaning a connu un boom ces dernières années. Entre-temps, le nombre de nouvelles immatriculations s'est stabilisé à un niveau élevé. Parallèlement, les constructeurs de camping-cars ont récemment été confrontés à des problèmes de livraison de châssis.

Fiat, en particulier, continue à rencontrer des problèmes dans ce domaine, a déclaré Finzel. Mais de nombreux constructeurs de camping-cars ont trouvé de nouveaux fournisseurs comme VW, Ford, Mercedes ou Iveco. Pour le moment, il règne certes encore un peu de chaos, car la production doit être rapidement adaptée aux nouveaux châssis. Mais à moyen terme, il est bon qu'il n'y ait pas que le leader Fiat. "A long terme, ce sera peut-être aussi plus avantageux pour le client s'il y a plus de concurrence". Interrogée à ce sujet, Fiat ne s'est pas exprimée.

Selon Finzel, les rendez-vous en atelier pour les camping-cars sont toujours une denrée rare. "Il y a malheureusement encore un goulet d'étranglement". Elle place de l'espoir dans la formation spéciale dans ce domaine, possible depuis peu. Cela conduira à une professionnalisation du secteur. Elle conseille aux clients d'acheter leur camping-car si possible chez un concessionnaire local, car ceux-ci proposent également des rendez-vous d'entretien pour leurs clients. "Dans le doute, on a sinon économisé 1000 euros à l'achat, mais on doit ensuite parcourir 500 kilomètres pour un petit contrôle."/dhu/DP/zb