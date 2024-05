FLENSBURG (dpa-AFX) - Qui vend les voitures les plus lourdes ? Pour l'Allemagne, ce sont - selon le point de vue - les marques Ineos ou Cadillac. Rolls-Royce, Bentley et le constructeur de voitures electriques Fisker font egalement partie des plus lourdes du pays, selon une analyse dpa des chiffres de l'Office federal allemand de l'automobile (KBA) sur les nouvelles immatriculations de l'annee derniere. On y trouve rapidement plus de deux tonnes et demie de poids a vide - meme si l'on exclut les camping-cars et les petits vehicules utilitaires (Utilities). En revanche, les modeles de moins de 1000 kilos sont rares.

Qui est le plus lourd du pays ?

Avec un poids a vide de 3472 kilos, la Cadillac Escalade arrive largement en tete du classement. Toutes les series de modeles repertoriees individuellement par le KBA dans ses statistiques sur les nouvelles immatriculations en fonction des caracteristiques environnementales ont ete prises en compte. Le numero deux, la Mercedes Maybach, arrive loin derriere avec 3027 kilos, suivie de l'Ineos Grenadier avec 3002 kilos. Ces trois vehicules sont rares en Allemagne, avec un peu plus de 1000 nouvelles immatriculations en 2023. Mais si l'on fixe la limite a deux tonnes et demie, cela represente deux douzaines de modeles et des dizaines de milliers de voitures dans les segments des SUV, des 4x4 et du haut de gamme. Il n'est pas possible de donner un chiffre exact, car le KBA ne donne qu'un seul poids par serie de modeles, mais les voitures peuvent varier en fonction de la motorisation ou de l'equipement.

Et qui est le plus leger ?

Le KBA ne liste plus que deux series de modeles en dessous de 1000 kilos : les petites voitures Mitsubishi Mirage avec 954 kilos et Suzuki Ignis avec 971 kilos. Ensemble, elles ont enregistre environ un tiers de nouvelles immatriculations de moins que les voitures de plus de deux tonnes et demie. La encore, il est impossible de determiner le chiffre exact. D'ailleurs, en 2022, le KBA comptait encore quatre series de modeles de moins d'une tonne, et meme 15 il y a dix ans.

Quel est le poids moyen d'une voiture neuve allemande ?

Pour 2023, le KBA indique une valeur de 1696 kilos. Toutefois, les camping-cars et les utilitaires lourds sont pris en compte, ce qui augmente la moyenne d'environ 50 kilos. Si la comparaison avec 2022 ne revele aucun changement, l'evolution sur le long terme est toutefois significative : en 2013, le poids moyen etait encore de 1475 kilos.

Pourquoi les voitures neuves deviennent-elles plus lourdes ?

Plusieurs facteurs sont a l'origine de cette evolution : d'une part, les voitures particulierement petites sont moins attrayantes pour les constructeurs, car elles generent typiquement des marges plus faibles. L'offre a donc diminue en consequence. En revanche, les SUV et les vehicules tout-terrain, qui sont generalement plus lourds que les voitures comparables a carrosserie plate, sont en plein essor. L'utilisation croissante de systemes de securite et d'assistance, ainsi que de gadgets destines a ameliorer le confort, contribue egalement a cette evolution.

Mais les voitures hybrides et surtout les voitures purement electriques, qui ont tendance a etre plus lourdes, ont un impact particulierement important. Les grosses batteries des voitures electriques pures, le moteur electrique supplementaire et les batteries plus petites des hybrides sont tout sauf legers. On cherche en vain des voitures purement electriques de moins d'une tonne.

Il y a certes des progres dans la construction legere. Mais ils ne peuvent pas compenser l'augmentation du poids.

Les voitures electriques sont-elles les seules a etre lourdes ?

Non, il n'est pas necessaire d'avoir une grosse batterie pour etre en tete de l'echelle des poids. L'Escalade, par exemple, est generalement propulsee par un moteur a essence. Cela a des consequences sur la consommation et les emissions de CO2 qui, meme selon les mesures officielles de consommation souvent plutot optimistes, sont respectivement de 13 litres d'essence aux 100 kilometres et de plus de 300 grammes de CO2 par kilometre. Et ce n'est meme pas le maximum : d'autres vehicules de la categorie des plus de deux tonnes et demie consomment parfois deux ou trois litres de plus. A l'autre extremite de l'echelle des poids, la situation est differente : En dessous de 1200 kilos, on trouve generalement des consommations officielles avec un 5 avant la virgule pour les moteurs a essence et des emissions de CO2 legerement superieures a 100 grammes par kilometre.

Quelles sont les marques les plus lourdes ?

Si l'on s'interesse aux marques plutot qu'aux series de modeles, Ineos est la plus lourde. Le KBA ne retient ici que la gamme Grenadier et ses 3002 kilos. Suivent Rolls-Royce avec 2757 kilos, Fisker avec 2561 kilos et Bentley avec 2509 kilos. Mais toutes ces voitures sont plutot rares. Si l'on ne considere que les marques detenant au moins un pour cent du marche, c'est Volvo qui pese le plus lourd avec une moyenne de 2139 kilos. Elle est suivie par Tesla avec 2015 kilos, qui sont en grande partie des batteries, et par Mercedes avec 2011. Porsche occupe la quatrieme place avec 1988 kilos, car toutes les constructions legeres des voitures de sport souabes ne peuvent pas compenser les kilos des nombreux vehicules tout-terrain et berlines haut de gamme de la marque.

BMW est a 1893 kilos, Ford a 1804 et Audi a 1772, tous au-dessus de la moyenne allemande. VW reste en dessous avec 1590, tout comme sa filiale Skoda et Seat avec 1550 et 1525, tandis qu'Opel atteint 1444 kilos. La marque la plus legere, avec au moins un pour cent de part de marche en Allemagne, est Dacia. Elle atteint une moyenne de 1268 kilos./ruc/DP/men