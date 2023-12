STUTTGART (dpa-AFX) - Après les tirs mortels sur deux personnes dans l'usine Mercedes de Sindelfingen, près de Stuttgart, le procès pour meurtre contre le tireur présumé est sur le point de se terminer. Mardi (14h00), la chambre du tribunal de grande instance de Stuttgart rendra son verdict. L'accusé, alors âgé de 53 ans, aurait abattu deux compatriotes turcs en mai dernier dans un atelier de production pendant l'équipe du matin. La raison pour laquelle les deux hommes ont dû mourir n'est pas totalement claire, même après l'examen des preuves. L'auteur présumé et les victimes étaient employés par la même entreprise de logistique sur le site de l'usine.

Lors de l'ouverture du procès, l'accusé avait déclaré qu'il s'était senti harcelé et humilié. En tant qu'employé d'une société de transport, il s'attendait en outre à être licencié. Or, il n'avait pas de titre de séjour, mais ne possédait qu'une attestation dite fictive en raison d'un passeport non renouvelé. Sans emploi, il aurait dû quitter l'Allemagne et sa famille. Les parents des victimes avaient exprimé leur mécontentement et leur déception après cette déclaration.

Le tribunal de grande instance doit maintenant décider si l'homme sur le banc des accusés a abattu ses deux victimes "intentionnellement" et "sournoisement". Dans ce cas, la peine de prison à vie requise par le parquet n'est pas exclue, avec constatation de la gravité particulière de la faute, et une libération après 15 ans est certes juridiquement possible, mais pratiquement exclue dans la pratique. Ou s'il suit la défense de l'homme accusé, qui parle d'un acte spontané commis dans un état psychique exceptionnel. Lors de sa plaidoirie, l'avocat ne s'est pas prononcé sur une peine concrète./mov/DP/zb