Merchants Bancorp est une société de portefeuille bancaire diversifiée. La société exerce ses activités dans plusieurs secteurs d'activité et offre des services dans ces secteurs, notamment le logement multifamilial, le financement d'entrepôts hypothécaires, les services bancaires de détail et les services hypothécaires résidentiels correspondants, les prêts agricoles, les prêts de la Small Business Administration (SBA) et les services bancaires communautaires traditionnels. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le segment Multi-family Mortgage Banking crée et gère des prêts hypothécaires parrainés par l'État pour des habitations multifamiliales et des établissements de santé. Le segment Mortgage Warehousing finance les prêts résidentiels éligibles aux agences depuis la date de création ou d'achat jusqu'à la date de vente sur le marché secondaire, ainsi que les prêts commerciaux aux institutions financières non dépositaires. Le secteur bancaire fournit une gamme de produits et de services financiers aux consommateurs et aux entreprises, notamment des services bancaires de détail, des prêts commerciaux, des prêts agricoles, des prêts hypothécaires résidentiels de détail et de correspondance, et des prêts SBA.

Secteur Banques