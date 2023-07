Mercia Asset Management PLC est un gestionnaire d'actifs spécialisé dans le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) régionales. La société fournit des capitaux dans ses quatre catégories d'actifs : capital-risque, capital-investissement, dette et capital. Elle développe des entreprises via ses fonds tiers sous gestion, puis en temps utile, elle peut fournir un financement supplémentaire aux entreprises, en déployant un capital de suivi d'investissement direct. Elle investit dans les sciences de la vie, le divertissement numérique, les logiciels, la hard tech, la deep tech et les entreprises technologiques. Les fonds de la société comprennent NPIF - Mercia Equity Finance, NPIF - Mercia Debt Finance, Northern VCTs, Mercia EIS Funds, EV Growth II, Mercia SME loans, North East Venture Fund, MEIF - Mercia Proof-of-Concept, Mercia fund 1, Finance Yorkshire Business Loans, Finance Yorkshire Seedcorn Finance, Rising Stars Growth Fund, The North West Fund 4 Mezzanine et The North West Fund 4 Venture Capital.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds