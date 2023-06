Mercia Asset Management mise sur les jeux mobiles malgré le ralentissement de 2022

(Alliance News) - Mercia Asset Management PLC a déclaré mardi que les investissements dans les jeux mobiles représentaient une part importante de son portefeuille et que le secteur s'inscrivait naturellement dans sa stratégie, malgré une légère baisse l'année dernière.

Le gestionnaire d'actifs spécialisé basé dans le Warwickshire, en Angleterre, a déclaré dans une mise à jour commerciale mardi qu'au 30 septembre de l'année dernière, les investissements dans les jeux mobiles et numériques représentaient environ 33 % de la valeur de son portefeuille d'investissements directs. Mercia investit également dans plusieurs sociétés de jeux par le biais de ses fonds gérés. Elle a déclaré que la plupart des studios de développement de jeux britanniques étant des petites et moyennes entreprises, ils correspondent naturellement à ses critères et à son expertise.

Mercia a déclaré que le développeur et éditeur de jeux de réalité virtuelle nDreams Ltd est actuellement son investissement direct le plus important en termes de juste valeur, avec un investissement direct entièrement dilué de 33,2 %. Le chiffre d'affaires de nDreams a augmenté d'environ 60 % au cours de l'année qui s'est achevée en mars et, depuis le début de l'année, l'entreprise a signé des projets d'une valeur de plus de 12 millions d'USD. En décembre, elle a également acquis le développeur de solutions de réalité augmentée et de réalité virtuelle Near Light Ltd.

Mercia détient également un investissement direct entièrement dilué de 40,6 % dans Virttrade Ltd, qui opère sous le nom d'Avid Games Ltd, ainsi qu'une participation entièrement diluée de 4,3 % détenue par les fonds gérés par Mercia. Mercia a déclaré que la société de jeux de cartes à collectionner mobiles est "bien placée pour consolider sa position en tant qu'acteur de premier plan" dans le secteur. En outre, Mercia détient un investissement direct entièrement dilué de 39,0 % et une participation de 7,6 % détenue par des fonds gérés par Mercia dans Invincibles Studio Ltd, un développeur de jeux de football mobile qui a doublé son nombre d'utilisateurs annuels pour atteindre 8,8 millions cette année.

"Alors que le secteur mobile a connu un léger ralentissement en 2022, je suis particulièrement heureux que nos deux entreprises de jeux mobiles affichent toutes deux une croissance exceptionnelle... Nous observons également un élan significatif sur le marché de la RV, 2023 promettant d'être une année charnière avec le lancement de nouveaux matériels par un certain nombre de grandes entreprises technologiques mondiales", a commenté le directeur de l'information Julian Viggars.

"À l'avenir, nous continuerons à rechercher et à soutenir les sociétés de jeux qui démontrent un potentiel exceptionnel de croissance et de création de valeur", a-t-il ajouté.

Les actions de Mercia Asset Management étaient en hausse de 1,8 % à 27,49 pence à Londres mardi. L'action a baissé de 6,8 % au cours des 12 derniers mois.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.