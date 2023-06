Mercia Asset Management note que Warwick remporte un contrat majeur

Mercia Asset Management PLC - gestionnaire d'actifs spécialisé basé à Warwickshire, Angleterre - indique que Warwick Acoustics Ltd a décroché son premier contrat de production avec "un des dix premiers constructeurs mondiaux de [véhicules] de luxe". Warwick est un fabricant de systèmes audio basé à Nuneaton, en Angleterre, dans lequel Mercia détient une participation de 40,3%. Le contrat pluriannuel comprend actuellement deux programmes de véhicules et sera exécuté grâce à une "expansion significative" de la capacité de conception, de développement et de fabrication de Warwick. Les produits de Warwick sont basés sur ses panneaux électroacoustiques brevetés. Mercia déclare que le contrat "est une étape importante pour Warwick Acoustics, validant la performance et l'évolutivité de son système audio automobile breveté".

Mark Payton, directeur général, déclare : "Warwick Acoustics a déjà décroché des contrats de développement... mais cette réalisation historique représente la première transition de ces contrats vers un accord de production commerciale, après une évaluation et des essais approfondis.

"Nous avons soutenu pour la première fois cette entreprise dérivée de l'université de Warwick par l'intermédiaire de nos fonds gérés en 2009, alors qu'elle cherchait à développer des casques haut de gamme qui ont reçu une reconnaissance mondiale et sont vendus dans le monde entier. Nous avons investi pour la première fois à partir de notre bilan en 2014 et avons soutenu Warwick Acoustics alors qu'elle relevait de nombreux défis techniques et de fabrication pour atteindre la position dans laquelle elle se trouve aujourd'hui - prête à révolutionner l'expérience acoustique des passagers dans les véhicules haut de gamme et durables."

Cours actuel de l'action : 27,40 pence, en hausse de 3,4 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,9

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

