Mercialys : Degroof Petercam reste à 'conserver'

Degroof Petercam a maintenu mardi sa recommandation 'conserver' assortie d'un objectif de cours de 11 euros sur Mercialys suite à l'annonce de résultats 2021 'de qualité' et à la perspective d'une croissance 'graduelle' cette année.



La banque privée belge rappelle que la société foncière a fait état hier soir d'un résultat des opérations (FFO) de 1,10 euro par action, bien supérieur à sa prévision d'un euro par titre.



'Mercialys a présenté une publication de grande qualité, mettant en évidence une amélioration de ses activités même après les montagnes russes du début d'année 2021', souligne l'intermédiaire.



Degroof Petercam dit considérer les perspectives pour l'exercice 2022 comme 'positives' dans le sens où elles vont dans le sens d'une normalisation de l'activité.



Si l'établissement bruxellois dit vouloir prendre en compte ces résultats meilleurs que prévu et les objectifs pour 2022, il préfère dans l'immédiat s'en tenir à sa recommandation 'conserver' sur le titre.



