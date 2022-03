Mercialys : Oddo abaisse son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Mercialys et abaisse son objectif de cours de 10,3 à 9,4 euros, après une rencontre avec des dirigeants du groupe qui se sont montrés 'rassurants sur la résilience et le bilan défensif de Mercialys'.



'Mercialys présente une plus forte capacité de résistance mais dans un contexte plus difficile avec une situation toujours compliquée pour Casino et sous l'effet d'un nouvel Equity Swap', estime l'analyste en charge de la foncière d'immobilier commercial.



Si son nouvel objectif de cours offre un potentiel de +17%, le bureau d'études préfère néanmoins 'privilégier aujourd'hui en relatif des valeurs offrant de meilleures perspectives de croissance et un actionnariat plus solide'.



