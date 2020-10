Mercialys : Oddo reste à 'alléger' après un point d'activité

20/10/2020 | 09:52

Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' et son objectif de cours de 5,5 euros sur Mercialys, l'analyste notant 'des avancées à confirmer dans la collecte des loyers et la cession d'actifs liquides en vue de sécuriser la situation'.



Au lendemain d'un point d'activité de la foncière d'immobilier commercial, le bureau d'études estime que 'le titre subit le double effet d'un contexte défavorable aux foncières de commerce couplé à une situation actionnariale complexe'.



'Pour rappel, un nouvel equity swap correspondant à la cession de 5% de Mercialys a été mis en place cet été par Casino ; ce qui est de nature à affecter la performance boursière du titre tant que celui-ci n'est pas clôturé', poursuit-il.



