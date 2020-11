GRESB 2020 : Mercialys maintient son statut d'excellence « Green Star » et progresse d'une place au sein de sa catégorie

Regulatory News:

Les résultats du classement international GRESB* 2020, publiés le 24 novembre 2020, ont une nouvelle fois illustré l’engagement extra-financier de Mercialys (Paris:MERY) et sa volonté de s’inscrire dans l’effort collectif d’un développement plus responsable participant à une exploitation soutenable dans le temps long des actifs immobiliers.

Pour sa 5ème participation au GRESB, Mercialys maintient son label « Green Star », décerné aux entreprises situées dans le top 20% du classement mondial. La Société s’illustre tout particulièrement sur le pilier « Management », avec un score de 30/30, témoignant d’un engagement jusqu’au plus haut niveau des instances dirigeantes dans la stratégie, les initiatives et la gestion des risques RSE, ainsi que la qualité du dialogue de Mercialys avec ses parties prenantes. La Société atteint par ailleurs des scores remarquables sur le volet social (18/19) et la gouvernance (19/20), reflétant ses démarches, depuis des années, très volontaristes en la matière.

Ces résultats, qui interviennent dans un contexte de changements méthodologiques majeurs du référentiel, permettent à Mercialys de progresser d’une place par rapport à 2019 au sein de la catégorie « foncières de centres commerciaux cotées en Europe » (4ème au sein du panel 2020). Outre sa performance ESG**, ils reflètent également les efforts continus de l’entreprise pour un reporting transparent et comparable au profit des centaines d’investisseurs utilisateurs des données du GRESB, avec des performances déclarées cette année actif par actif.

L’amélioration régulière des pratiques environnementales, sociales et sociétales de Mercialys s’appuie depuis 2015 sur sa stratégie RSE Mery’21, qui porte sur 10 chantiers opérationnels et arrive prochainement à son terme. La Société travaille d’ores et déjà à une ambition renouvelée et dévoilera, dès le premier semestre 2021, ses nouvelles priorités stratégiques et son plan d’actions associées en matière de développement durable.

*GRESB : Global Real Estate Sustainability Benchmark, classement international de référence qui évalue chaque année la performance et la politique RSE des entreprises du secteur immobilier

** Performance ESG : performance évaluée sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux et les commerces de centre-ville. Au 30 juin 2020, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 111 baux représentant une valeur locative de 182,3 millions d’euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2020 à 3,5 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2020 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au Document d’enregistrement universel de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

