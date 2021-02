Invest Securities a réitéré sa recommandation d’Achat, assortie d’un objectif de cours de 10 euros, sur le titre Mercialys, dans le sillage de résultats 2020 honorables et d’un bilan résistant. Malgré une LTV (endettement) qui s’améliore et un pipeline qui reste suspendu, la société a fait le choix d’abaisser son dividende (0,43 euro) en proposant un paiement en action dilutif, sanctionné dans la foulée par la bourse.



Le bureau d'études reste néanmoins confiant dans la capacité de la foncière à passer la crise : après les cessions destinées à alléger le bilan, le patrimoine se stabiliserait dès 2024 et permettrait un rebond de la distribution.



Au final, Invest Securities indique que la poursuite de la prise d'indépendance vis-vis du groupe Casino, l'amélioration de sa signature ainsi que l'assèchement du courant vendeur sont autant d'éléments qui justifient le maintien de sa recommandation d'Achat.