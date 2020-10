Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les investisseurs font leurs emplettes aujourd’hui sur le titre Mercialys, qui progresse ainsi de 5,52 % à 4,66 euros. Cette vague d’achat trouve son origine dans le point d’activité encourageant réalisé par la foncière spécialisée dans les centres commerciaux. Sur les neuf premier mois de son exercice 2020, Mercialys a fait état de loyers facturés de 136,4 millions d’euros, en baisse de 2,4% à périmètre courant et de -0,5% à périmètre constant par rapport à la même période de l’exercice précédent." L'activité des centres de Mercialys sur le troisième trimestre 2020 s'est révélée globalement satisfaisante ", a commenté Vincent Ravat, le directeur général de Mercialys." La fréquentation a affiché une baisse limitée d'environ 9% par rapport à 2019 et le chiffre d'affaires des commerçants sur juillet et août s'est établi en territoire positif grâce à des taux de conversion élevés ", a ajouté le dirigeant.Les sites de Mercialys ont surperformé une nouvelle fois nettement les indices nationaux, et plus particulièrement l'ensemble des formats de centre-ville.Les effets de la crise du Coronavirus reste toutefois présent. À ce stade, 7,1 millions d'euros d'allégements de loyers ont été consentis par Mercialys aux enseignes dans le cadre des " négociations-covid19 ", pour une enveloppe totale estimée, à la fin des discussions toujours en cours, à 13,5 millions d'euros.Vincent Ravat souligne d'ailleurs que l'accélération du rebond épidémique constatée depuis début septembre appelle à la vigilance.Dans ce contexte incertain, le groupe a réitéré, avec réserve, ses objectifs annuels 2020, à savoir un résultat des opérations (FFO) par action en baisse entre 10% et 15% par rapport à 2019 et un dividende qui s'établira dans une fourchette de 70% à 95% du FFO 2020.De son côté, Invest Securities attend surtout de Mercialys l'annonce de cessions qui viendront alléger le bilan et rassurer sur l'ANR (actif net réévalué)." Mercialys détient des Monoprix qui pourraient, selon nos informations, trouver preneurs pour un rendement de l'ordre de 4 ou 4,5% mais aussi des hypermarchés qui semblent susciter des marques d'intérêt pour un rendement de l'ordre de 5,5% , explique le bureau d'études.Avant de conclure : " le refinancement progressif de l'échéance de 2023 ne devrait, à nos yeux, intervenir qu'après ces opérations et non pas sur le modèle précédemment retenu d'un échange obligataire prématuré et coûteux ".