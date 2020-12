MERCIALYS : cède un site Monoprix à à Asnières

Mercialys a cédé à une société conseillée par Picture Asset Management le site Monoprix sis 74 rue des Bourguignons à Asnières-sur-Seine (92600). La vente a été réalisée sur la base d'un prix net vendeur de 30,8 millions d'euros, au-dessus de sa valeur d'expertise à fin juin 2020 et à un taux sensiblement inférieur au taux de rendement moyen d'expertise du patrimoine de 5,49%. Cette opération vient confirmer l'intérêt des investisseurs sur le marché de l'immobilier physique pour des actifs commerciaux résilients et générateurs de flux pérennes, a souligné la foncière.



Elle s'inscrit, pour Mercialys, dans la dynamique de renforcement de sa liquidité, de maitrise de son ratio d'endettement et de diminution de son exposition globale à son premier locataire.