MERCIALYS : poursuit le repositionnement de ses actifs

Mercialys a cédé à la SCI AMR trois sites Monoprix, situés à Chaville, Puteaux et Marcq-en-Barœul, ainsi que deux hypermarchés localisés à Besançon et Gassin. L'ensemble de ces cessions a été réalisé sur la base d'une valorisation acte en main à 100% des actifs de 212 millions d'euros, conforme à la valeur d'expertise à fin juin 2020. Parallèlement, Mercialys a acheté auprès de la SCI AMR les 60,1% qu'elle ne détenait pas dans les centres commerciaux de Montauban et Valence 2.



La foncière a par ailleurs acquis, directement auprès d'Amundi Immobilier, le centre commercial de Dijon Chenôve, l'ensemble de ces actifs à 100% présentant une valorisation acte en main de 43 millions d'euros, en ligne avec les dernières valeurs d'expertises.



Dans le cadre du financement de ces opérations, une augmentation de capital non-proportionnelle de la SCI AMR a été réalisée par ses associés, résultant en une dilution de la participation de Mercialys au sein du véhicule de 39,9% à 25,0% (la SCI AMR est consolidée par Mercialys par mise en équivalence).



Le cash-in net total pour Mercialys lié à l'ensemble de ces opérations s'établit ainsi à près de 120 millions. Le bilan et la liquidité de Mercialys sont fortement renforcés, participant à la maitrise de son ratio d'endettement et à une poursuite de la diminution de son exposition globale à son premier locataire.



À l'issue de ces arbitrages, la SCI AMR détient les centres commerciaux d'Angoulême, Paris Saint-Didier, Niort et Albertville, les Monoprix de Chaville, Marcq-en-Barœul et Puteaux, ainsi que les hypermarchés de Besançon et Gassin. Mercialys conserve les mandats de gestion sur les sites nouvellement cédés et proroge ceux déjà existants sur les anciens actifs.



L'acquisition de l'intégralité des deux centres commerciaux auparavant détenus à 39,9% via la SCI AMR permettront à Mercialys de mener à bien le repositionnement de ces actifs, dont l'environnement concurrentiel est stabilisé, notamment via des projets locatifs orientés dans le secteur de la santé.



De même, le centre commercial de Dijon Chenôve correspond à la typologie d'actifs maitrisée par Mercialys, qui pourra mener des actions de restructuration intégrant notamment des projets de moyennes surfaces.