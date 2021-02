MERCIALYS : résultats 2020 logiquement pénalisés par la pandémie

En 2020, le résultat des opérations (FFO) de Mercialys ressort en baisse de 23,1% à 95,5 millions d'euros, soit 1,04 euro par action. L’Ebitda s’établit à 131,2 millions, en baisse de 19,5%. La marge d'Ebitda se contracte sous l’impact des effets de la crise sanitaire (avoirs et provisions), ressortant à 74,8%. Les loyers nets ressortent à 147,4 millions, en recul de 17,8%, sous l'impact notamment des provisions pour dépréciation de créances, usuelles et exceptionnelles.



Les revenus locatifs s'établissent à 175,4 millions, en baisse de 8,6%, reflétant les éléments de variation des loyers facturés, les droits d'entrée diminuant également par rapport à 2019 du fait d'un effet de base défavorable lié au projet d'extension du site du Port à La Réunion.



Le taux de vacance financière courante ressort à 3,8%, en hausse par rapport à fin juin 2020 (2,5%) et à fin décembre 2019 (également 2,5%), du fait en particulier de l'intégration au sein du portefeuille de Mercialys de la galerie commerciale de Dijon Chenôve, acquise fin décembre auprès d'Amundi Immobilier, avec l'objectif de relancer l'actif.



Opérationnellement, les centres commerciaux de Mercialys ont continué à surperformer le secteur, tant en termes de fréquentation que d'évolution du chiffre d'affaires des commerçants.



La fréquentation annuelle s'établit en recul de 21,3% par rapport à 2019, avec une forte surperformance de 685 points de base par rapport à l'indice de référence national du CNCC.



Le chiffre d'affaires annuel des commerçants affiche pour sa part un recul de 15%, soit une surperformance très sensible de +1070 points de base par rapport à l'indice de référence national du CNCC.



Le recul du chiffre d'affaires est moins marqué que celui de la fréquentation, le nombre d'acheteurs effectifs semblant ne pas avoir fortement diminué, résultant en une amélioration des taux de conversion (proportion d'acheteurs par rapport à celle des visiteurs) en 2020.



Le groupe va verser au titre de 2020 un dividende de 0,43 euro par action, soit 41% du FFO de l'exercice. Celui-ci correspond au résultat récurrent fiscalement distribuable et n'intègre pas de distribution au titre des plus-values de cessions d'actifs réalisées en 2020, soit 0,39 euro.



Ce dernier montant devra obligatoirement être distribué au plus tard en 2022. Cette modération de la distribution contribue à préserver la liquidité de la société dans un contexte incertain.



Les nouvelles mesures de restriction relatives à la crise sanitaire limitent fortement la visibilité de l'activité : fermeture d'une grande partie des centres commerciaux et couvre-feu.



Mercialys n'est ainsi pas en mesure à ce stade de communiquer d'objectifs au titre de 2021. La société réitère ses priorités : maintien de l'effort de gestion opérationnelle, déploiement de la plate-forme de livraison du dernier kilomètre et protection des équilibres bilanciel.