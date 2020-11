MERCIALYS : suspend ses objectifs 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mercialys a suspendu ses objectifs annuels pour 2020 alors qu'il visait jusqu'à présent un résultat des opérations (FFO) par action en baisse entre 10% et 15% et un dividende dans une fourchette de 70% à 95% du FFO 2020. Le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux justifie sa décision par le nouveau confinement généralisé de la population décidé par le gouvernement, qui viendra " inéluctablement peser sur une situation économique déjà fragilisée".Mercialys juge qu'il n'est pas " possible à ce stade d'en quantifier précisément les impacts, ni sur les enseignes locataires de Mercialys, ni sur les comportements des consommateurs ".La durée des contraintes actuellement en place est également incertaine, à une période de l'année importante pour l'activité des commerçants du fait de la proximité des fêtes de Noël.