Mercialys a signé un accord ferme en vue de l'acquisition de la société de gestion de portefeuille (SGP) Imocom Partners. L'opération est structurée en deux étapes. Dès 2023, les actionnaires d'Imocom Partners cèderont 30% du capital à Mercialys pour un prix de 7 millions d'euros. La foncière précise que les 70% restants seront acquis par Mercialys au premier semestre 2025 à l'issue d'une période intermédiaire durant laquelle les dirigeants actuels accompagneront le développement de la société.



Imocom Partners gère l'OPPCI ImocomPark dont les actions sont réservées principalement aux investisseurs institutionnels et aux family offices. Ce fonds, dont l'échéance est à l'horizon 2032, détient en France un portefeuille de 33 retail parks d'une surface locative totale de plus de 385 000 m2, loués à près de 400 locataires.



Les actifs du fonds représentent une valeur de 670 millions d'euros droits inclus et génèrent 40 millions d'euros de loyers annuels. Le développement continu de l'activité d'Imocom Partners depuis sa création en 2011 positionne aujourd'hui cette société de gestion comme un acteur leader sur le segment des retail parks.



Les sites gérés par Mercialys et Imocom Partners partagent de nombreux points communs, permettant la capitalisation de leurs savoir-faire immobiliers respectifs : ancrage au sein des périphéries de villes dans les zones maîtresses de consommation des agglomérations, accessibilité de l'offre commerciale et des loyers pour les enseignes, mix marchands de proximité visant la satisfaction des besoins essentiels du quotidien.



La création de valeur pour les deux entreprises portera notamment sur une visibilité accrue vis-à-vis des enseignes locataires, une expertise élargie dans les domaines digitaux et environnementaux, ainsi que sur une capacité démultipliée à intervenir sur des projets de développement en immobilier commercial ou mixte dans un contexte d'importance accrue de maitrise foncière artificialisée.