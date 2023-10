Mercialys : A suivre aujourd'hui

Le 18 octobre 2023 à 08:11 Partager

Mercialys annonce qu’à fin septembre 2023 les loyers facturés s’élèvent à 132,2 millions d'euros faisant ressortir un taux de croissance organique de 4,0%. La croissance à périmètre courant s’établit pour sa part à 2,4%, « compte tenu des cessions d’actifs réalisées en 2022 ». La foncière spécialiste des espaces commerciaux confirme ses objectifs annuels, à savoir une croissance du résultat récurrent par action d’au moins +2,0% en 2023 sur un an et un dividende par action compris entre 85% et 95% du résultat récurrent 2023.



" Dans un environnement marqué par une inflation élevée et des difficultés rencontrées par certaines enseignes, notamment dans le secteur du textile, Mercialys affiche une croissance organique solide " estime le directeur général Vincent Ravat. " Les sites de Mercialys absorbent ces turbulences grâce à un mix marchand sans cesse ajusté et centré sur les besoins essentiels des consommateurs, la résilience de ses actifs étant reflétée dans la progression de +3,4% du chiffre d'affaires des commerçants à fin septembre 2023 ".