Croissance organique des loyers de +4,6% Confirmation des objectifs 2024

Vincent Ravat, Directeur général de Mercialys (Paris:MERY), a déclaré : « L’activité de Mercialys est restée sur une très bonne dynamique au 1er trimestre 2024 avec une croissance organique de +4,6%. L’environnement économique se stabilise, au travers d’une détente de l’inflation et d’une consommation des ménages qui reprend de la vigueur. Parallèlement, les cessions, par le groupe Casino, des fonds de commerces d’hypermarchés détenus par Mercialys, devraient alimenter l’attractivité des sites de la foncière, tout en améliorant son profil de risque locatif. Dès lors, Mercialys confirme ses objectifs 2024, soit une progression d’au moins +2% du résultat net récurrent (RNR) par action et un taux de distribution du dividende compris entre 75% et 95% du RNR 2024 ».

I. Croissance organique des loyers facturés très soutenue de +4,6%

Au 1er trimestre 2024, l’activité de Mercialys affiche un taux de croissance organique de +4,6%. Les loyers facturés ressortent à 45,5 M€, en progression de +4,5% par rapport au premier trimestre 2023, compte tenu d’un effet de périmètre quasiment neutre sur le trimestre.

(en milliers d'euros) Cumulé à fin

mars 2023 Cumulé à fin

mars 2024 Var. à périmètre courant (%) Var. à périmètre constant (%) Loyers facturés 43 501 45 463 +4,5% +4,6% Droits d'entrée 132 82 -37,9% Revenus locatifs 43 633 45 545 +4,4%

L’évolution des loyers facturés résulte des éléments suivants :

Au 31/03/2023 Au 31/03/2024 Indexation +3,6 pp +1,5 M€ +4,6 pp +2,0 M€ Contribution du Commerce Éphémère -1,1 pp -0,5 M€ +0,3 pp +0,1 M€ Contribution des loyers variables +0,8 pp +0,3 M€ +0,7 pp +0,3 M€ Actions menées sur le parc -1,2 pp -0,5 M€ -0,7 pp -0,3 M€ Impact comptable des « allègements-Covid19 » de loyers consentis aux enseignes +0,9 pp +0,4 M€ -0,3 pp -0,1 M€ Croissance (à périmètre constant) +3,0 pp +1,3 M€ +4,6 pp +2,0 M€ Acquisition et cessions d'actifs -2,7 pp -1,2 M€ 0,0 pp 0,0 M€ Autres effets -0,2 pp -0,1 M€ 0,0 pp 0,0 M€ Croissance (à périmètre courant) +0,2 pp +0,1 M€ +4,5 pp +2,0 M€

Les loyers facturés bénéficient d’une indexation positive de +4,6% au 1er trimestre 2024, compte tenu des indices ILC publiés en 2023 et notamment ceux du 2ème et du 3ème trimestre (respectivement +6,60 % et +5,97 %), qui représentent près de 70% de l’indexation 2024.

Les contributions du Commerce Ephémère et des loyers variables sont en progression de respectivement +0,3% et +0,7% sur le trimestre, témoignant d’une tendance positive sous-jacente des sites et de la bonne activité des enseignes.

Les actions menées sur le parc sont en repli de -0,7%. La volonté de la foncière de préserver la soutenabilité des loyers pour ses commerçants, au moment où l’indexation reste forte, alors que les effets prix semblent se stabiliser dans l’activité des enseignes, se traduit par une modération de la réversion. Mercialys limite ainsi la volatilité du taux de vacance et pérennise les locataires dans une approche partenariale.

Au cours du 1er trimestre, l'activité de renouvellement et de recommercialisation est restée bien orientée, illustrée notamment par les signatures de Sephora à Nîmes, d’Intersport à Marseille et à Besançon, ou bien encore de l’enseigne de décoration Kraft à Quimper.

Après prise en compte des étalements prévus par les normes IFRS, les droits d’entrée et indemnités de déspécialisation perçus sur la période s’élèvent à moins de 0,1 M€ au 1er trimestre 2024.

Compte tenu de ces éléments, les revenus locatifs ressortent à 45,5 M€ au 1er trimestre, en progression de près de +2 M€ (+4,4%) par rapport au trimestre correspondant de 2023.

II. Progression de +3,3% du chiffre d’affaires des enseignes

La fréquentation des galeries commerciales de Mercialys est en hausse de +2,9% à fin mars 2024, l’indice national Quantaflow ressortant quant à lui en progression de +2,1%, faisant ressortir une surperformance de +80 pb par rapport à l’indice de référence national traduisant l’attractivité des galeries de la foncière.

La reprise des fonds de commerce d’une grande partie des hypermarchés, telle que décrite ci-après, devrait susciter un regain de la fréquentation de ces magasins, participant à une amélioration de la perception des centres commerciaux par les visiteurs et les enseignes. Cette anticipation est illustrée par l’évolution de la fréquentation de l’hypermarché de Besançon, dont l’exploitation a été reprise par Intermarché en octobre 2023, et dont la forte hausse de fréquentation à la suite du transfert d’enseigne (+24,9% en novembre et +37,5% en décembre 2023) s’est poursuivie au 1er trimestre 2024 avec une progression de +37,1%.

Cette dynamique positive des sites se retrouve également au niveau du chiffre d’affaires des enseignes locataires qui progresse de +3.3% à fin mars 2024. A fin février 2024 la croissance du chiffre d’affaires des commerçants s’établissait à +2,3% pour un panel national (FACT) en croissance de +1,6% sur la même période, soit une surperformance de +70 pb en faveur des sites de la foncière.

Le chiffre d’affaires des commerçants affiche ainsi une très solide progression à +6,1% en mars et corrobore parfaitement les informations communiquées par le Procos le 8 avril. Ce dernier a fait état d’une progression de 6,1% de l’activité des commerçants en mars, après -1,5% en janvier et +0,8% en février. Cette embellie demande confirmation mais plusieurs indicateurs s’orientent au vert comme le ralentissement de l’inflation et la progression du pouvoir d’achat qui devraient positivement impacter la consommation des ménages sur les mois à venir.

Par ailleurs, à la suite des accords conclus par le groupe Casino avec Intermarché, Auchan Retail et Carrefour, les enseignes des hypermarchés détenus par Mercialys changeront selon les étapes suivantes :

- Annemasse, Clermont-Ferrand, Fréjus, Gassin, Istres, Lanester, Marseille, Narbonne

et Quimper : 30 avril 2024 ;

- Aix, Angers et Nîmes : 31 mai 2024 ;

- Le Puy : date non encore confirmée.

L’hypermarché de Besançon est d’ores et déjà passé sous l’enseigne Intermarché en octobre 2023.

Ainsi, l’exposition locative économique de Mercialys à la distribution alimentaire, sur la base d’un proforma au 31 décembre 2023 serait la suivante :

- Auchan : 4,1%

- Intermarché : 5,2%

- Carrefour : 2,0%

- Monoprix : 1,5%

- Aldi : 0,2%

- Lidl : 0,1%

- Casino : 4,7%

L’exposition résiduelle à Casino (enseigne Géant) correspond aux 5 hypermarchés ou supermarchés situés en Corse (3,6% d’exposition locative) et aux hypermarchés de Brest (0,6%) et Niort (0,5%). Ces sites n’ont pas fait partie des transactions globales et feraient l’objet de discussions individuelles avec des opérateurs alimentaires. Aucune fermeture de magasins n’a été évoquée à date par le groupe Casino.

Il est à noter que, dans l’attente d’une potentielle cession des fonds de commerce de ces magasins, Casino reste titulaire des baux. L’échéance des baux sur le portefeuille situé en Corse est en date de juin 2030, intégrant une option de sortie triennale en juin 2027, qui transfèrerait le fonds de commerce au bailleur si elle devait être exercée.

La date d'échéance des baux sur les hypermarchés de Brest et Niort est en juin 2027, l’option triennale de juin 2024 n'ayant pas été exercée.

Il est précisé qu’à ce jour le groupe Casino paye ses loyers conformément à ses engagements contractuels.

III. Proposition de dividende de 0,99 euro par action

Comme annoncé le 14 février dernier lors de la publication des résultats annuels 2023, le Conseil d’administration de Mercialys proposera à l’Assemblée générale du 25 avril 2024 le versement d’un dividende de 0,99 euro par action au titre de l’exercice 2023, soit une hausse de +3,1% par rapport au dividende versé au titre de l’exercice 2022.

Le dividende proposé correspond à 85% du résultat récurrent 2023 et offre un rendement particulièrement attractif de 5,8% sur l’Actif Net Réévalué NDV de 17,1 euros par action à fin 2023 et de 9,9% sur le cours de bourse de clôture annuelle.

Cette proposition de dividende est constituée pour l’essentiel de l’obligation de distribution au titre du statut SIIC concernant les bénéfices exonérés provenant :

des opérations de location ou sous-location d’immeubles (dividendes distribués par les filiales assujetties au régime SIIC inclus) soit 0,86 euro par action ;

de la distribution du résultat exonéré inscrit au bilan de la Société pour 0,13 euro par action.

Le détachement du coupon interviendrait le 29 avril 2024, le dividende étant payé le 2 mai 2024.

REVENUS LOCATIFS MERCIALYS 2023 31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023 T1 T2 T3 T4 Loyers 43 501 87 910 132 183 177 495 43 501 44 408 44 272 45 312 Droits d'entrée 132 254 395 515 132 122 141 119 Revenus locatifs 43 633 88 164 132 578 178 010 43 633 44 531 44 413 45 431 Variation des loyers facturés +0,2% +2,1% +2,4% +2,8% +0,2% +4,1% +3,1% +4,0% Variation des revenus locatifs +0,1% +2,0% +2,3% +2,7% +0,1% +3,9% +3,0% +3,9% 2024 31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024 T1 T2 T3 T4 Loyers 45 463 45 463 Droits d'entrée 82 82 Revenus locatifs 45 545 45 545 Variation des loyers facturés +4,5% +4,5% Variation des revenus locatifs +4,4% +4,4%

Annexe 1 - liste des hypermarchés détenus par Mercialys

SITES Opérateur alimentaire actuel Futur opérateur Date prévisionnelle de transfert alimentaire ANNEMASSE Casino Hyperfrais Intermarché 30/04/2024 AIX-EN-PROVENCE Casino Hyperfrais Auchan 31/05/2024 AJACCIO Géant Casino Géant Casino non encore cédé ANGERS Casino Hyperfrais Auchan 31/05/2024 BESANCON Intermarché Intermarché 15/10/2023 BREST Casino Hyperfrais Casino Hyperfrais non encore cédé CHAVILLE Monoprix Monoprix non concerné CLERMONT FERRAND Casino Hyperfrais Intermarché 30/04/2024 CORTE Casino Supermarché Casino Supermarché non encore cédé FREJUS Casino Hyperfrais Auchan 30/04/2024 FURIANI Géant Casino Géant Casino non encore cédé GASSIN Casino Hyperfrais Auchan 30/04/2024 GRENOBLE Monoprix Monoprix non concerné ISTRES Casino Hyperfrais Auchan 30/04/2024 LANESTER Casino Hyperfrais Carrefour 30/04/2024 LE PUY Intermarché Carrefour date non confirmée MARCQ-EN-BAROEUL Monoprix Monoprix non concerné MARSEILLE-PDC Casino Hyperfrais Intermarché 30/04/2024 NARBONNE Casino Supermarché Auchan 30/04/2024 NIMES CAP COSTIERES Casino Hyperfrais Auchan 31/05/2024 NIORT Casino Hyperfrais Casino Hyperfrais non encore cédé PORTO-VECCHIO Géant Casino Géant Casino non encore cédé PUTEAUX Monoprix Monoprix non concerné QUIMPER Casino Hyperfrais Intermarché 30/04/2024 TOGA Géant Casino Géant Casino non encore cédé

Source : courriers de notification de cession reçus

Annexe 2 - liste des hypermarchés non détenus qui ancrent des centres commerciaux Mercialys

SITES Opérateur alimentaire actuel Futur opérateur Date prévisionnelle de transfert alimentaire AGEN Casino Hyperfrais Intermarché 30/04/2024 ALBERTVILLE Intermarché Intermarché 15/10/2023 ANGOULEME Casino Hyperfrais Auchan 30/04/2024 ANNECY Casino Hyperfrais Auchan 30/04/2024 ARLES Casino Hyperfrais Auchan 30/04/2024 AURILLAC Casino Hyperfrais Casino Hyperfrais non encore cédé BRIVE Casino Hyperfrais Casino Hyperfrais non encore cédé CARCASSONNE Casino Hyperfrais Auchan 31/05/2024 CHARTRES Casino Hyperfrais Intermarché 30/04/2024 DIJON Casino Hyperfrais Casino Hyperfrais non encore cédé LE PORT Carrefour Carrefour non concerné MANDELIEU Casino Hyperfrais Auchan 30/04/2024 MARSEILLE-LA VALENTINE Casino Hyperfrais Auchan 30/04/2024 MILLAU Intermarché Intermarché 15/10/2023 MONTARGIS Casino Hyperfrais Carrefour date non confirmée MONTAUBAN Super U Super U non concerné MONTPELLIER Casino Hyperfrais Intermarché date non confirmée MORLAIX Casino Hyperfrais Carrefour 30/04/2024 PARIS MASSENA Casino Supermarché Intermarché 30/04/2024 PARIS ST DIDIER Casino Supermarché Auchan 01/07/2024 RENNES Super U Super U non concerné RODEZ Super U Super U non concerné SAINT BENOIT Carrefour Carrefour non concerné SAINT PIERRE Carrefour Carrefour non concerné SAINTE MARIE Intermarché Intermarché non concerné SAINT-ETIENNE Casino Hyperfrais Auchan 30/04/2024 TOULOUSE Casino Hyperfrais Auchan 30/04/2024 TOURS Intermarché Intermarché 15/10/2023 VALENCE Casino Supermarché Intermarché date non confirmée

Source : articles de presse

* * *

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. Au 31 décembre 2023, la Société disposait d’un patrimoine immobilier de 2,9 milliards d’euros droits inclus. Son portefeuille de 2 038 baux représente une base locative annualisée de 175,5 millions d’euros. Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (« SIIC »). Membre du SBF 120 et du compartiment B d’Euronext Paris, le nombre de ses actions en circulation au 31 décembre 2023 s’établit à 93 886 501.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au Document d’enregistrement universel de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

