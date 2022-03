Mercialys : Casino passe sous les 5% du capital

Le groupe de distribution Casino a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 4 mars, le seuil de 5% du capital de Mercialys et détenir 4,92% du capital et 0,03% des droits de vote de cette société foncière d'immobilier commercial.



Ce franchissement de seuil résulte de la cession par Société Générale d'actions Mercialys dans le cadre du dénouement de la couverture du contrat financier sur actions avec paiement d'un différentiel, conclu par Casino auprès de Société Générale le 21 février.



