Mercialys (Paris:MERY) a déposé son document d’enregistrement universel 2023 auprès de l’Autorité des marchés financiers, le 13 mars 2024, sous le numéro D.24-0104.

Le document d’enregistrement universel 2023 intègre :

- le rapport financier annuel ;

- le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

- la déclaration de performance extra-financière ;

- les rapports des commissaires aux comptes ;

- les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes ;

- le rapport intégré, comprenant notamment le modèle d’affaires de la Société ;

- le descriptif du programme de rachat d’actions ;

- l’exposé des motifs et le texte des projets de résolutions soumises à l’Assemblée générale qui doit se tenir le 25 avril 2024.

Ce document est disponible sur le site internet de Mercialys (www.mercialys.fr), ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Il est également tenu à disposition au siège social de la Société – 16-18 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, France.

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. Au 31 décembre 2023, la Société disposait d’un patrimoine immobilier de 2,9 Mds€ droits inclus. Son portefeuille de 2 038 baux représente une base locative annualisée de 175,5 M€. Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (« SIIC »). Membre du SBF 120 et du compartiment B d’Euronext Paris, le nombre de ses actions en circulation au 31 décembre 2023 s’établit à 93 886 501.

