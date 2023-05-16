Mercialys : Document AMF CP. 2023DD900439

FR0010241638 - DD156631
INFORMATION
CETTE INFORMATION ANNULE ET REMPLACE L'INFORMATION 896610 PUBLIEE LE 27 avril 2023
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Vincent Ravat, Directeur général
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Mention que la transaction est liée à un programme d'attribution d'actions de performances (acquisition)
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : MERCIALYS
LEI : 969500081CGAXBYS433
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 23 avril 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro
VOLUME : 49 674.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 0.0000 Euro
VOLUME : 49 674.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 mai 2023
COMMENTAIRES :