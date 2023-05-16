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    MERY   FR0010241638

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Mercialys : Document AMF CP. 2023DD900439

16/05/2023 | 18:23
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2023DD900439

16 mai 2023

FR0010241638 - DD156631

INFORMATION

CETTE INFORMATION ANNULE ET REMPLACE L'INFORMATION 896610 PUBLIEE LE 27 avril 2023

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Vincent Ravat, Directeur général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Mention que la transaction est liée à un programme d'attribution d'actions de performances (acquisition)

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : MERCIALYS

LEI : 969500081CGAXBYS433

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 23 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 49 674.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 49 674.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 mai 2023

COMMENTAIRES :

Acquisition d'actions attribuées gratuitement (action valorisée à 8,965 euros)

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Mercialys SA published this content on 16 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 May 2023 16:22:05 UTC.


© Publicnow 2023
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Rendement 2023 13,0%
Capitalisation 742 M 807 M -
VE / CA 2023 9,85x
VE / CA 2024 9,37x
Nbr Employés 164
Flottant 89,1%
Graphique MERCIALYS
Durée : Période :
Mercialys : Graphique analyse technique Mercialys | Zonebourse
Graphique plein écran
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Objectif de cours Moyen 11,35 €
Ecart / Objectif Moyen 42,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Vincent Ravat Chief Executive Officer & Director
Irving Gauthier Chief Financial Officer
Éric Le Gentil Chairman
Élisabeth Cunin-Dieterle Independent Director
Victoire Boissier Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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