Mercialys : à la 1ère place du classement 2020 de l'agence de notation ESG Gaïa Rating dans sa catégorie

Membre depuis 2013 de l’indice ISR Gaïa Index, Mercialys (Paris:MERY) a vu une nouvelle fois ses performances ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) récompensées ce jour par l’agence de notation extra-financière Gaïa Rating. La Société remporte cette année la 1ère place du classement des entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 150 et 500 millions d’euros. Ce succès atteste de son leadership durable en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui vise à se traduire dans la création de valeur non seulement pour ses actionnaires, mais également pour ses parties prenantes, collaborateurs, locataires et communautés locales notamment.

Dans le cadre de sa campagne d’évaluation 2020, l’agence de notation extra-financière Gaïa Rating a passé en revue les performances ESG de 230 PME et ETI cotées à la bourse de Paris, selon des critères exigeants et chiffrés. À cette occasion, elle a mis à jour la liste des 70 meilleures valeurs françaises en matière de développement durable, qu’elle regroupe au sein de l’indice ISR Gaïa.

Membre de cet indice depuis 2013, Mercialys franchit cette année une nouvelle étape en remportant la 1ère place de sa catégorie sur les 69 sociétés la composant (entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 150 et 500 millions d’euros). Pour rappel, Mercialys s’était classée 4ème en 2018 et 2ème en 2019, reflétant les efforts mis en œuvre par la Société dans la durée, à la mesure de son ambition en termes de transparence de l’information et de performance ESG.

Mercialys progresse par ailleurs de 9 places au classement général, se positionnant 3ème parmi l’ensemble des 230 entreprises analysées cette année, toutes catégories de chiffre d’affaires confondues (i.e. jusqu’à 5 Md€).

Ce prix complète la liste des multiples distinctions de place encore obtenues en 2020 par Mercialys, la Société s’engageant à poursuivre le même niveau d’ambition et de performance dans le cadre du renouvellement de sa stratégie RSE, dont elle dévoilera au premier semestre 2021 les engagements et objectifs pour la prochaine décennie.

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux et les commerces de centre-ville. Au 30 juin 2020, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 111 baux représentant une valeur locative de 182,3 millions d’euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2020 à 3,5 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2020 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au Document d’enregistrement universel de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

