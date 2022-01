Au quatrième trimestre 2021, Mercialys a conclu la cession de 2 actifs : le magasin Monoprix de Marseille Canebière et le retail park Carré Duparc situé à Sainte-Marie, à la Réunion. Le spécialiste de l'immobilier commercial a par ailleurs signé des promesses de vente sans condition de financement sur les hypermarchés d’Annecy et de Saint-Etienne. Ces actifs illustrent la stratégie de création de valeur de Mercialys. Acquis en 2014, ils avaient depuis fait l’objet de transformations.



Ces cessions permettent à Mercialys de poursuivre la diminution de son exposition à son premier locataire, le groupe Casino (22,6% des loyers totaux de Mercialys à fin juin 2021).



Mercialys a par ailleurs cédé ou signé des engagements de vente portant sur la cession de divers lots sur des sites non stratégiques et démembrés.



Ces arbitrages représentent au total un volume de 96,6 millions acte en main, dont 28,9 millions de cessions finalisées et 67,6 millions sous promesses de vente sans condition de financement. Le cumul des cessions et promesses de vente a été réalisé sur la base de valeur de transactions légèrement supérieures à la valeur d'expertise à fin juin 2021.



" Ces arbitrages s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de rotation d'actifs de Mercialys et de recentrage du portefeuille sur des sites à potentiel de croissance à moyen terme. Ils participent à consolider encore le bilan de l'entreprise (le ratio d'endettement, LTV hors droits, ressortait à 38,3% à fin juin 2021) et donnent à Mercialys une marge de manœuvre financière pour saisir des opportunités d'investissements créatrices de valeur en dehors du périmètre actuel de la Société " a souligné la foncière.