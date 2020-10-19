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MERCIALYS

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Mercialys : a souffert après des tendances estivales encourageantes

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19/10/2020 | 17:55

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Mercialys, société foncière française exclusivement présente dans les centres commerciaux et les commerces de centre-ville qui présentait lundi ses résultats pour le troisième trimestre, affiche:

* DES REVENUS LOCATIFS EN BAISSE DE 2,6% A FIN SEPTEMBRE À 138,3 MILLIONS D'EUROS

* FAIT ÉTAT DE TENDANCES ESTIVALES ENCOURAGEANTES MAIS D'UN REBOND ÉPIDÉMIQUE APPELANT À LA VIGILANCE

* "LACTIVITÉ DES CENTRES DE MERCIALYS SUR LE 3E TRIMESTRE 2020 SEST RÉVÉLÉE GLOBALEMENT SATISFAISANTE", NOTE VINCENT RAVAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL

* "LA FRÉQUENTATION A AFFICHÉ UNE BAISSE LIMITÉE DENVIRON 9% PAR RAPPORT À 2019 ET LE CHIFFRE DAFFAIRES DES COMMERÇANTS SUR JUILLET ET AOÛT SEST ÉTABLI EN TERRITOIRE POSITIF." Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


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CA 2020 175 M 206 M -
Résultat net 2020 64,5 M 76,0 M -
Dette nette 2020 1 399 M 1 649 M -
PER 2020 6,71x
Rendement 2020 17,1%
Capitalisation 387 M 453 M -
VE / CA 2020 10,2x
VE / CA 2021 9,39x
Nbr Employés 108
Flottant 78,7%
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Objectif de cours Moyen 8,38 €
Dernier Cours de Cloture 4,23 €
Ecart / Objectif Haut 207%
Ecart / Objectif Moyen 98,1%
Ecart / Objectif Bas 30,1%
Révisions de BNA
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Nom Titre
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Éric Le Gentil Chairman
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Jacques Dumas Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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DIGITAL REALTY TRUST, INC.31.70%42 420
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ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.0.30%20 438
SEGRO PLC2.81%14 192
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