Mercialys : a souffert après des tendances estivales encourageantes

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Mercialys, société
foncière française exclusivement présente dans les centres
commerciaux et les commerces de centre-ville qui présentait
lundi ses résultats pour le troisième trimestre, affiche:
* DES REVENUS LOCATIFS EN BAISSE DE 2,6% A FIN SEPTEMBRE À
138,3
MILLIONS D'EUROS
* FAIT ÉTAT DE TENDANCES ESTIVALES ENCOURAGEANTES MAIS D'UN
REBOND
ÉPIDÉMIQUE APPELANT À LA VIGILANCE
* "LACTIVITÉ DES CENTRES DE MERCIALYS SUR LE 3E TRIMESTRE
2020
SEST RÉVÉLÉE GLOBALEMENT SATISFAISANTE", NOTE VINCENT RAVAT,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
* "LA FRÉQUENTATION A AFFICHÉ UNE BAISSE LIMITÉE DENVIRON
9% PAR
RAPPORT À 2019 ET LE CHIFFRE DAFFAIRES DES COMMERÇANTS SUR
JUILLET ET AOÛT SEST ÉTABLI EN TERRITOIRE POSITIF."
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(Rédaction de Paris)