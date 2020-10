Mercialys : a souffert après des tendances estivales encourageantes

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Mercialys, société foncière française exclusivement présente dans les centres commerciaux et les commerces de centre-ville qui présentait lundi ses résultats pour le troisième trimestre, affiche:

* DES REVENUS LOCATIFS EN BAISSE DE 2,6% A FIN SEPTEMBRE À 138,3 MILLIONS D'EUROS

* FAIT ÉTAT DE TENDANCES ESTIVALES ENCOURAGEANTES MAIS D'UN REBOND ÉPIDÉMIQUE APPELANT À LA VIGILANCE

* "L’ACTIVITÉ DES CENTRES DE MERCIALYS SUR LE 3E TRIMESTRE 2020 S’EST RÉVÉLÉE GLOBALEMENT SATISFAISANTE", NOTE VINCENT RAVAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL

* "LA FRÉQUENTATION A AFFICHÉ UNE BAISSE LIMITÉE D'ENVIRON 9% PAR RAPPORT À 2019 ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES COMMERÇANTS SUR JUILLET ET AOÛT S'EST ÉTABLI EN TERRITOIRE POSITIF."