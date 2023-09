Mercialys : accord ferme pour l'acquisition d'Imocom Partners

Mercialys annonce la signature d'un accord ferme en vue de l'acquisition de la société de gestion de portefeuille (SGP) Imocom Partners, présentée comme 'leader français sur le segment des Retail Parks'.



Il est prévu que dès 2023, les actionnaires d'Imocom Partners cèdent 30% du capital à Mercialys pour un prix de 7 ME.



Les 70% restants seront acquis par Mercialys au 1er semestre 2025 à l'issue d'une période intermédiaire durant laquelle les dirigeants actuels accompagneront le développement de la société.



Le prix de cette seconde tranche sera ajusté en fonction des performances de la SGP et du fonds sous-jacent. Chacune de ces deux étapes est conditionnée à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers (AMF).



Imocom Partners gère l'OPPCI ImocomPark, un fonds qui détient en France un portefeuille de 33 retail parks d'une surface locative totale de plus de 385 000 m2, loués à près de 400 locataires. Les actifs du fonds représentent une valeur de 670 ME droits inclus et génèrent 40 ME de loyers annuels.



