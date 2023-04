Mercialys : affiche des revenus stables au 1er trimestre et confirme ses objectifs annuels

Au 1er trimestre 2023 l’activité de Mercialys affiche un taux de croissance organique de 3,0%. Les loyers facturés ressortent à 43,5 millions d'euros, en progression de 0,2% par rapport au 1er trimestre 2022, compte tenu des cessions d’actifs de 2022. La foncière proposera à l’Assemblée générale du 27 avril 2023 le versement d’un dividende de 0,96 euro par action au titre de l’exercice 2022, soit une hausse de 4,3% sur un an. Mercialys confirme ses objectifs annuels 2023: une progression du résultat récurrent par action (FFO) d’au moins 2% et un dividende compris entre 85% et 95% du FFO 2023.



" L'activité de Mercialys affiche une belle résistance en ce début d'année 2023, avec une croissance organique de +3,0% et ce dans un environnement marqué par le pic d'inflation, mais aussi, de façon spécifique à la France, par les manifestations contre le projet de réforme des retraites et des grèves générant notamment des pénuries partielles de carburant dans certaines régions " déclare Vincent Ravat, Directeur général de Mercialys.



" Les centres de Mercialys ont absorbé ces perturbations grâce à leur positionnement au plus juste en termes d'offre de produits et de services " ajoute-t-il.