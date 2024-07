Mercialys : cède 4 hypermarchés pour 117,5 millions d'euros

Mercialys annonce la vente de 4 hypermarchés à un club deal formé par Foncière Magellan, MTV Capital et Ciméa Patrimoine. Le groupe était propriétaire de ces actifs à 51%, le solde étant détenu par un fonds géré par la société BNP Paribas REIM France. Cette cession s’est faite à un prix en ligne avec les dernières valeurs d’expertises, soit un montant de 117,5 millions d'euros net vendeur. Cette cession contribuera à une amélioration du ratio d’endettement (Loan To Value) qui ressortirait à 38,3% hors droits en proforma contre 38,9% à fin 2023.



L'exposition alimentaire représentera, dès lors, 15,3% des loyers facturé, précise la foncière, qui souligne que cette cession "vient renforcer une situation financière déjà très solide" et la dote "de moyens accrus pour sa stratégie de croissance".



Mercialys "s'attachera particulièrement à ce que le rendement de ces opérations soit d'au moins 250 points de base supérieur au coût de refinancement des projets ou des acquisitions".