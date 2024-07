Mercialys : distingué pour sa transparence ESG

Le 05 juillet 2024 à 07:10 Partager

Mercialys annonce avoir remporté le premier prix dans la catégorie Information ESG dans le cadre des 'Transparency Awards', récompensant ses efforts, menés dans le temps long, en faveur de la clarté et de la complétude de l'information extra-financière.



Cette distinction est décernée sur la base de 98 critères évalués par un jury indépendant, critères qui couvrent divers aspects tels que la clarté, la précision et l'accessibilité de l'information communiquée au public des documents publiés par le groupe.



La foncière spécialisée dans l'immobilier commercial rappelle avoir été déjà primée à sept reprises dans cette démarche englobant les sociétés du SBF 120, et au titre du Grand prix de la Transparence Toutes Catégories en 2023.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.