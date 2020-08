Mercialys : en berne après l'allègement de Casino au capital

24/08/2020 | 13:27

Mercialys lâche près de 3% après l'annonce par Casino de la cession additionnelle et définitive de 5% du capital de la foncière au travers du total return swap (TRS) Mercialys, ramenant sa participation en termes de droits de vote de 25,3% à 20,3%.



'Le groupe indique encaisser 26 millions d'euros de produits, soit implicitement un prix de cession égal au dernier cours, de 5,65 euros par action', note Invest Securities, qui voit dans cette annonce 'un signal très négatif pour Mercialys et pour la situation financière de Casino'.



Le bureau d'études estime en effet que cette opération 'laisse entendre que le premier actionnaire considère comme un prix acceptable une décote de 71% sur l'actif net réévalué triple net au 30 juin (19,90 euros par action'.



