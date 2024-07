Mercialys : en hausse après la confirmation de ses objectifs annuels

Le 25 juillet 2024 à 10:12 Partager

Mercialys (+2,68% à 11,13 euros) affiche la troisième plus forte hausse du SBF120 après avoir annoncé une progression de 3,3% de son résultat net récurrent (RNR) au premier semestre à 59,3 millions d'euros. Il a augmenté de 3% à 0,63 euro par action, soit une tendance supérieure à l’objectif annuel d’au moins 2%. La progression des loyers facturés est de 4,1% à périmètre constant. La foncière spécialiste des espaces commerciaux confirme ses objectifs, à savoir une croissance du RNR par action d’au moins 2% par rapport à 2023, avec un dividende dans une fourchette de 75% à 95% du RNR 2024.



Le groupe souligne que les tendances opérationnelles sont "bien orientées" avec une surperformance "sensible" des centres de Mercialys tant en fréquentation (+70 points de base par rapport à l'indice national à fin juin) qu'en chiffre d'affaires des commerçants (+170 points de base par rapport à l'indice national à fin mai).

Mercialys estime que cette réussite, inscrite dans le temps long, traduit son objectif de "façonner ses sites pour qu'ils répondent aux besoins de la population péri-urbaine" à savoir "offrir des enseignes abordables et répondant à une demande de 'dépenser mieux' et plus durablement à des consommateurs dont l'envie d'achats plaisir se perpétue en s'adaptant à l'inflation".