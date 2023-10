Mercialys : maintenu à la 2e place du GRESB

Mercialys indique que le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) l'a maintenu à la deuxième place de sa catégorie, celle des foncières commerciales européennes cotées, dans son classement de développement durable.



Elle obtient la note de 89/100, soit un score nettement supérieur à celui de la moyenne des répondants (75/100) en 2023, et conserve également son statut Green Star, la plus haute catégorie du benchmark, pour la septième année consécutive.



Mercialys est notamment valorisée pour sa gestion de la RSE intégrée au coeur de la stratégie et enregistre une progression de ses performances, en particulier en matière de certification de ses actifs, d'émissions de gaz à effet de serre et de gestion des déchets.



