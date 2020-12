Mercialys : maintenu dans la 'A List' du CDP

Mercialys indique se maintenir, pour la troisième année de suite, au sein de la 'A List' dans l'édition 2020 du Carbon Disclosure Project (CDP) qui distingue les entreprises les plus actives au monde en matière de lutte contre le changement climatique.



La foncière d'immobilier commercial conforte sa position au sein du top 3% des entreprises leaders en la matière, parmi les plus de 9.600 participants internationaux à l'édition 2020 (en progression de 14% par rapport à l'an passé).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.