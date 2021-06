Mercialys : bonne dynamique de fréquentation des centres

Avec un gain de 2%, Mercialys se distingue ce mardi à la Bourse de Paris après avoir fait le point dans la soirée d'hier sur la fréquentation de ses centres depuis la réouverture des commerces français le 19 mai dernier.



Dans son communiqué, la société foncière indique que la fréquentation de ses centres commerciaux entre le 19 et le 30 mai est ressorti en hausse de près de 15% par rapport à la même période en 2020.



Ce niveau permet à la fréquentation des centres commerciaux de Mercialys de retrouver plus de 95% de son activité normalisée sur la même période en 2019, une performance supérieure à celle du marché français (environ 94%).



Autre élément porteur, les analystes de Degroof Petercam ont relevé ce matin leur objectif de cours sur la valeur, qu'ils font passer de 7,5 à 11 euros.



S'ils évoquent des raisons d'espérer pour le second semestre, la banque privée belge estime toutefois que le scénario de la reprise est en grande partie intégré dans les cours, ce qui le conduit à afficher une recommandation 'conserver' sur le titre.



