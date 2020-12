Mercialys : plusieurs transactions avec la SCI AMR

Mercialys annonce avoir cédé à la SCI AMR trois sites Monoprix, situés à Chaville, Puteaux et Marcq-en-Baroeul, ainsi que deux hypermarchés localisés à Besançon et Gassin, sur la base d'une valorisation acte en main à 100% des actifs de 212 millions d'euros.



Parallèlement, la foncière a acheté auprès de la SCI AMR les 60,1% qu'elle ne détenait pas dans les centres commerciaux de Montauban et Valence 2, ainsi que celui de Dijon Chenôve, l'ensemble de ces actifs à 100% présentant une valorisation acte en main de 43 millions.



Le cash-in net total pour Mercialys lié à l'ensemble de ces opérations s'établit à près de 120 millions d'euros. Son bilan et sa liquidité sont fortement renforcés, participant à la maitrise de son ratio d'endettement.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.