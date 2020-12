Mercialys : porte le taux de certification environnementale de son patrimoine à 77%

Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY), engagée depuis 2014 dans une démarche d’amélioration continue de la performance environnementale de ses actifs, a obtenu et renouvelé la certification BREEAM In-Use* de 11 centres commerciaux en 2020, démontrant sa capacité à décliner une politique environnementale actif par actif, dans le respect des spécificités locales et des partenariats dans lesquels elle est engagée.

Mercialys a franchi une nouvelle étape marquante dans le cadre de la certification environnementale de son patrimoine, dont le taux de certification ressort désormais à 77% en valeur (contre 68% en 2019).

La Société a en effet obtenu pour la première fois la certification BREEAM In-Use du centre commercial La Galerie - Espace Monthieu situé à Saint-Étienne, à un très haut niveau. Ainsi, le site atteint un score de 68,6% en ce qui concerne sa qualité intrinsèque (VERY GOOD) et 77,6% au titre de sa gestion environnementale (EXCELLENT).

Par ailleurs, Mercialys a renouvelé les certifications de 8 de ses actifs à un niveau supérieur à celui précédemment obtenu, preuve de l’amélioration continue de ses performances opérationnelles. L’intégralité de ces actifs renouvelés est désormais certifiée au niveau « Excellent » sur l’axe de la gestion de l’actif, dont l’échelle de notation est rappelée ci-contre.

Enfin, 2 centres commerciaux situés à Angoulême et Paris, détenus conjointement par Mercialys et Amundi Immobilier à travers la SCI AMR**, obtiennent pour la première fois la certification BREEAM In-Use grâce à des scores atteignant jusqu’à 74%. Mercialys, qui dispose des mandats d’assistance générale à la gestion patrimoniale, de commercialisation et d’animation de ces centres, a accompagné leur certification en apportant, dans une logique de progrès collectif, son expertise dans le déploiement de démarches environnementales ambitieuses et adaptées aux enjeux spécifiques de chaque site.

Ces succès font partie intégrante de la politique d’adaptabilité et de résilience des actifs détenus et gérés par Mercialys, telle que définie dans le cadre de sa stratégie RSE MERY’21. Cette démarche volontaire permet à la Société d’évaluer et de piloter de manière objective la performance environnementale de ses actifs, tout en inscrivant son patrimoine dans les meilleurs standards environnementaux, dans une logique de création de valeur pérenne et partagée avec l’ensemble de ses parties prenantes.

* BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) est la méthode d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments faisant référence dans le monde. Il s’agit du standard en termes de certification de construction durable, sa méthode d’évaluation étant utilisée pour décrire au niveau international la performance environnementale d’un bâtiment.

** La SCI AMR est une société créée en 2013 et détenue à 60,1 % par Amundi Immobilier et 39,9 % par Mercialys SA au 30 juin 2020. À cette date, AMR est propriétaire des galeries marchandes d’Angoulême, Paris Saint-Didier, Montauban, Valence 2, Niort et Albertville.

* * *

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.fr

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux et les commerces de centre-ville. Au 30 juin 2020, Mercialys disposait d’un portefeuille de 2 111 baux représentant une valeur locative de 182,3 millions d’euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2020 à 3,5 milliards d’euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d’actions en circulation au 30 juin 2020 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au Document d’enregistrement universel de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201217005923/fr/