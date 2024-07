Regulatory News:

Déjà primée à 7 reprises dans cette démarche englobant les sociétés du SBF 120, et au titre du Grand prix de la Transparence Toutes Catégories en 2023, Mercialys (Paris:MERY) a remporté ce jour le 1er prix dans la catégorie Information ESG1. Il récompense les efforts, menés dans le temps long, de la Société en faveur de la clarté et de la complétude de l’information extra - financière.

Cette distinction, décernée sur la base de 98 critères rigoureusement évalués par un jury indépendant, porte sur l’information disponible dans le Document d'enregistrement universel, la brochure de convocation à l’Assemblée Générale des actionnaires et sur le site internet de la Société. Ces critères couvrent divers aspects tels que la clarté, la précision et l'accessibilité de l'information communiquée au public.

Alors que les différentes dimensions de la Responsabilité Sociétale des Entreprises ont vocation à s’intégrer de plus en plus dans l’évaluation des entreprises, et notamment via le déploiement progressif de la Directive CSRD2, Mercialys veille à communiquer clairement ses objectifs et réalisations sur les 4 piliers de sa stratégie de développement durable « 4 Fair Impacts For 2030 ».

À propos des Transparency Awards :

Les Transparency Awards du groupe Labrador récompensent chaque année les entreprises exemplaires en matière de transparence et de communication financière. Créés pour promouvoir les meilleures pratiques en matière d’information réglementée, ces prix mettent en lumière les sociétés qui, par leur engagement à fournir des informations claires et accessibles, renforcent la confiance et les relations avec leurs parties prenantes. En soulignant l’importance de la clarté et de la précision, les Transparency Awards encouragent une culture de transparence bénéfique pour l’ensemble du marché.

Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.fr.

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. Au 31 décembre 2023, la Société disposait d’un patrimoine immobilier de 2,9 milliards d’euros droits inclus. Son portefeuille de 2 038 baux représente une base locative annualisée de 175,5 millions d’euros. Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (« SIIC »). Membre du SBF 120 et du compartiment B d’Euronext Paris, le nombre de ses actions en circulation au 31 décembre 2022 s’établit à 93 886 501.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. Prière de se référer au Document d’enregistrement universel de Mercialys disponible sur www.mercialys.fr pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités de Mercialys. Mercialys ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

_______________________

1 Environnement, Social, Gouvernance

2 Corporate Sustainability Reporting Directive

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240704010380/fr/